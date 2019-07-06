Лас-Вегас, США, 6 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Матч летней лиги НБА между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс», проходивший в Лас-Вегасе, были прерван из-за землетрясения. Об этом 6 июля информирует официальный сайт лиги.

(сс) Taken Баскетбол

По информации источника, во время матча произошли подземные толчки со силой 7,1 балл. Из-за них встреча была остановлена в третьей четверти и затем возобновлена. Однако в четвертом игровом отрезке было принято решение об окончательной остановке игры при счете 80:74 в пользу «Пеликанс».

Также сообщается об отмене всех запланированных на сегодня матчах летней лиги НБА.

Отметим, согласно данных американской геологической службы, эпицентром подземных толчков стала Южная Калифорния.