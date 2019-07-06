Москва, 6 июля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Стало известно, сколько за свои выступления получают российские юмористы. Об этом сегодня, 6 июля, пишет газета «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

Разброс в гонарараха весьма высок. За свои выступления на корпоративных мероприятиях юмористы просят от 50 тысяч до 3,5 млн рублей.

Рекодсменом среди юмористов является Максим Галкин. За одно свое выступление он берет 3,581 млн рублей. Галкин — самый дорогостоящий юморист.

Артист Comedy Club Александр Рева выступает на корпоративных мероприятиях за сумму от 2 млн рублей. Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова просит 858 тыс. рублей. А вот пригласить популярного в прошлом юмориста Евгения Петросяна стоит всего 700 тыс. рублей.

В ещё более низком ценовом сегменте — от 100 до 400 тыс. рублей — работают артисты «Кривого зеркала» Александр Морозов, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, а также выпускники «Аншлага» Елена Воробей, Николай Лукинский, Клара Новикова и Геннадий Ветров.

Выступления юмористических коллективов, естественно, стоят дороже. Так, шоу «Уральских пельменей» обойдётся в сумму от 1,5 млн рублей. Коллектив Comedy Woman готов выступить за сумму от 1,79 млн рублей за полчаса. «Новые русские бабки» просят 500 тыс. рублей за часовое выступление.

Как правило, юмористов приглашают в качестве ведущих корпоративных мероприятий, но нередки случаи, когда они дают небольшие сольные выступления на 30−40 минут.