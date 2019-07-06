Уимблдон, Великобритания, 6 июля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Матч первого круга теннисного турнира в Уимблдоне среди смешанных пар в составе американской теннисистки Серены Уильямс и представителя Великобритании Энди Маррея был отменен организаторами, сообщает 6 июля Sport24.

eugeniu Теннисный корт

По информации источника, поединок дуэта Уильямс-Маррей против пары Алексы Гарчи из Чили с немцем Андреасом Мисом был отменен организаторами без объяснения причин. При этом неясно, идет ли речь о снятии дуэта с турнира или переносе встречи на другой день и время.

Отметим, Серена Уильямс продолжает свое выступление на турнире в Уимблдоне в женском одиночном разряде и в третьем круге встретится с немецкой теннисисткой Юлией Гергес. Энди Маррей выступает в парном разряде с представителем Франции Пьером-Югом Эрбером и во втором круге они сыграют с хорватским дуэтом в составе Никола Мектич и Франко Шкугор.