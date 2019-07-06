Ашхабад, 6 июля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о повышении заработных плат и иных выплат в республике на 10%. Об этом сегодня, 6 июля пишет русскоязычная газета правительства Туркмении «Нейтральный Туркменистан».

Robert Thomson Пачка туркменских банкнот

Издание пишет, что состоялось расширенное заседание правительства Туркмении, на котором были подведены итоги работы за последние шесть месяцев. На заседании президент Бердымухамедов подписал указ об увеличении заработных плат и иных выплат населению на 10% с 1 января 2020 года.

Повышения зарплат коснуться работников учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, финансируемых из государственного бюджета. Кроме того, на 10% повышается размер пенсий, а также стипендии для студентов.

В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов. Базовая величина для исчисления государственных пособий составит 322 маната. Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.

Стоит отметить, что официальный обменный курс в Туркмении составляет 3,5 маната за доллар США.

Примечательно, что в указе Бердымухамедова сказано, что увеличение зарплаты необходимо обеспечить за счет усовершенствования структуры учреждений и предприятий, а также более эффективного использования производственных мощностей и производительности труда работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Туркмении уже несколько лет находится в состоянии кризиса. Основу туркменской экономики составляет экспорт газа. Ранее большую часть своего газа Туркмения продавала в Россию по стабильным ценам и имела стабильный приток валюты. Однако в 2016 году Туркмения захотела повысить цену на свой газ и тем самым нарушила условия контракта. «Газпром» этот контракт расторг.

С тех пор власти Туркмении попытались наладить экономические связи с Китем, чтоы продавать свой газ туда. Но китацы скупили ряд месторождений в Туркмении, сделав однократные вливания в туркменскую экономику. От сотрудничества с Китаем Туркмения не получила стабильный источник притока валюты.