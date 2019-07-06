Мадрид, 6 июля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» обвинил «Барселону» и своего французского нападающего Антуана Гризманна в неуважении, опубликовав 6 июля на своем сайте заявление о ситуации с переходом французского игрока в «Барселону».

(сс) DSanchez17 Антуан Гризманн

В заявлении «Атлетико» говорится, что Гризманн информировал руководство мадридской команды о своих планах перейти в «Барселону» в мае текущего года и при этом договорился о возможности такого перехода ещё в марте, когда «Атлетико» играл с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что ранее, 5 июля, генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау встретился с руководителем «Атлетико» Мигелем Анхелем Гилем.

«После того как сумма отступных за Гризманна снизилась с 200 млн евро до 120 млн евро мистер Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал негативно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Кроме этого, «Атлетико» проинформировал Гризманна о том, что согласно условиям контракта, он должен 14 июля явиться на тренировочную базу клуба для подготовки к новому игровому сезону.

«Атлетико» выражает неудовлетворение поведением Гризманна и особенно «Барселоны», которая побудила игрока разорвать соглашение с «Атлетико», когда клуб участвовал в еврокубках. Такое поведение нарушает принципы переговоров с игроками и основные правила, регулирующие целостность всех спортивных соревнований», — заключается в сообщении «Атлетико».

Отметим, в минувшем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» в 37 матчах испанского чемпионата и отметился в них 15 голами.