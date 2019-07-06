Вашингтон, 6 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. На юге американского штата Калифорния вновь произошло землетрясение. На этот раз магнитудой 7,1. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение

По данным EMSC, эпицентр подземных толчков находился в 193 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров.

Геологическая служба США (USGS) подтвердила информацию о землетрясении на юге Калифорнии и его магнитуду в 7,1.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля на юге Калифорнии также произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 6,6. Землетрясение произошло в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. Жертв и разрушений не было.