Турин, Италия, 6 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Футбольный туринский клуб «Ювентус» намерен заполучить в свой состав бельгийского нападающего команды «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает 6 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Дмитрий Садовников Ромелу Лукаку

Также, как сообщалось ранее, 26-летним футболистом интересуются миланский клуб «Интер» и команда «Наполи».

При этом фаворитом в борьбе за игрока считается миланская команда, которая намерена арендовать его на два года за 10 млн евро с опцией обязательного выкупа по окончании срока за 60 млн евро. При этом в «МЮ» хотели бы игрока продать и оценивают его примерно в 84 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Ромелу Лукаку сыграл за «МЮ» в 45 матчах во всех турнирах и отметился в них 15 голами и 4 результативными передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.