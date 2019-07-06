Москва, 6 июля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Основной и дублирующий экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-13» приступили к заключительному этапу подготовки к запуску к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МS-01 на орбите

В рамках заключительного этапа подготовки будущий экипаж МКС проведёт занятия по ручной стыковке транспортного корабля с орбитальной станцией, отработает предстоящие баллистические операции, а также проведёт контроль укладок с оборудованием.

К настоящему времени космонавты и астронавты уже прошли вводный инструктаж, проверили скафандры и ложементы — вкладыши в кресла на кораблях «Союз МС», изготавливаемые по индивидуальным меркам.

Напомним, запуск «Союз МС-13» с космодрома Байконур запланирован на 20 июля. Транспортный корабль доставит на МКС космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта американского аэрокосмического агентства NASA Эндрю Моргана и астронавта Европейского космического агентства Луку Пармитано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля высота орбиты МКС была скорректирована с целью формирования баллистических условий для стыковки с орбитальной станцией транспортного корабля «Союз МС-13» и грузового корабля «Прогресса МС-12».