Москва, 6 июля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Нынешнее руководство «Нафтогаза» не способно спасти Украину от техногенной катастрофы, потому что его хватает только на конфликты и ультиматумы, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Комментируя заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева об серьёзном риске техногенной катастрофы из-за нехватки газа в хранилищах, Пушков написал:

«Но нынешний Нафтогаз проблему не решит, так как его руководители не способны ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов. Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно, и это уже не спасёт украинскую ГТС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коболев 5 июля заявил, что украинцы к началу отопительного сезона могут остаться без тепла. Катастрофа произойдёт, если к наступлению холодов в хранилищах не будет 20 млрд куб. м газа.