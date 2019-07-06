Магас, 6 июля, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.

Фрукты

Садоводы отмечают, что импорт в существующем объёме не оправдан, учитывая, что в стране достаточной своих яблок, а ввоз фруктов в РФ, нередко осуществляемый через Белоруссию, Турцию, Молдавию, но на самом деле идёт из Польши и с Украины.

Напомним, в конце мая в белорусском Минсельхозпроде заявили, что работают «честно и откровенно» в выдаче разрешительных документов на поставки продуктов в РФ.

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