Санкт-Петербург, 6 июля, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Ошибка, которая сделала возможной новый вид мошенничества через банкоматы, устранена, сообщил журналистам Артём Сычёв, первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России.

Банкомат

По его словам, мошенничество не успело приобрести масштабный характер.

«Достаточно быстро это выявили», — пояснил Сычёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦБ распространил информацию о зафиксированном новом виде мошенничества, основанном на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту через банкомат.