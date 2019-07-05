Москва, 6 июля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. В испытательный полёт из Москвы в Крым на работающем на солнечных батареях самолёте отправился знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов, сообщается на его сайте.

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

Вместе с Конюховым на летательном аппарате «Летающая Лаборатория» в путешествие отправился президент федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский.

Аппарат стартовал 5 июля с аэродрома «Северка» (Московская область) в 6:14 мск. Конечным пунктом является город Евпатория. Размах крыла самолёта составляет 25 м, вес — 900 кг.

Отмечается, что «Летающая Лаборатория» создана специально для отработки технологических решений, в дальнейшем используемых при строительстве рекордного самолёта для кругосветного полёта на солнечных батареях. На аппарат установлены гибкие солнечные модули российского производства и системы накопления энергии.

Поставлена задача испытать функционирование солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в разных географических широтах: от 56 градуса (Подмосковье) до 45 градуса (Евпатория).

Напомним, Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантический океан (один раз — на вёсельной лодке), побывал на всех Семи вершинах, в одиночку — на Южном и Северном полюсах.