Москва, 6 июля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Протокол об административном правонарушении составлен в отношении американской компании Google, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

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Уточняется, что Google будет оштрафован за выявленные нарушения закона «Об информации».

В ходе проведенной в конце мая проверки выяснилось, что Google осуществляет отбор контента, доступ к которому должен быть заблокирован в соответствии с законом «Об информации», но фильтрация в итоге оказывается выборочной, и поисковик Google выдаёт ссылки на треть той информации, доступ к которой ограничен на территории России.

«За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Напомним, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поисковик обязан исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории РФ.