Посёлок городского типа Джубга, Краснодарский край, 6 июля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Капитан перевернувшегося в Чёрном море катамарана задержан в рамках уголовного дела о гибели двух человек, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

U.S. Air Force Задержание

Задержание проведено в посёлке Джубга (Туапсинский район, Краснодарский край) вечером 5 июля. Уроженца Приморско-Ахтарска передали сотрудникам Южного следственного управления на транспорте СК РФ, расследующему уголовное дело.

Напомним, два человека погибли в Туапсинском районе 5 июля в результате опрокидывания двухкорпусного катера типа «Атолл». Инцидент произошёл на расстоянии 100 метров от берега в акватории Чёрного моря у посёлка Джубга на пляже «Гринвуд».

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Капитан после случившегося скрылся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, катамаран был перегружен: на борту на момент ЧП находились 43 человека, хотя судно рассчитано на 12 человек. Пассажиров с билетами на катере насчитывалось 20. В тот же вечер был задержан владелец катера.