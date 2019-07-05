Киев, 6 июля, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Готовность «идти по пунктам» выполнения всех Минских договорённостей высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью Deutsche Welle.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Отвечая на вопрос о Донбассе, Зеленский заявил, что Киев постоянно «посылает сигналы» жителям ДНР и ЛНР:

«Говорим о том, что мы все украинцы, мы все с ними одинаковые».

«Вы прекрасно знаете, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам выполнения всех Минских договорённостей для того, чтобы у нас наконец был мир», — сказал Зеленский.

Напомним, после заявления Зеленского о неготовности выполнять Минские соглашения президент РФ Владимир Путин заявил, что без такого выполнения не будет диалога Москвы и Киева.