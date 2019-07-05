Каракас, 6 июля, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Венесуэлы с 208-й годовщиной независимости. Об этом 6 июля сообщает министерство связи и информации Боливарианской республики.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Российский лидер направил поздравительное послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Скан данного послания показало Государственное телевидение Венесуэлы.

В послании российского лидера сказано, что отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Москва и Каракас достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества в политике, торговле и энергетике, а также в науке и технике и во многих других сферах.

Путин подчеркнул, что Россия будет продолжать последовательно поддерживать законные власти Венесуэлы в решении сложных проблем, с которыми сталкивается Боливарианская республика.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам — мира и благополучия», — пишет Владимир Путин.

Напомним, что современная территория Венесуэлы входила в состав испанских колоний в Новом свете с XVI века. В годы наполеоновских войн, когда Испания была оккупирована французами, в испаниских колониях началось движение за независимость. 5 июля 1811 года колониальные власти были свергнуты и была провозглашена независимость. Однако ещё 10 лет шла жесточайшая война за независимость против испанцев, которая закончилась в 1821 году уже под руководством Симона Боливара.