Солнечногорск, Московская область, 6 июля, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Стартовал юбилейный, пятый по счету, всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». В этом году он проходит на новой площадке АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж».

Территориясмыслов.рф Форум «Территория смыслов» 2019

В торжественном открытии «Территории смыслов» приняли участие ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Каспржак и общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, программный директор ВМОФ «Территория смыслов» Матвей Навдаев, министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Матвей Навдаев зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»:

«Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», который впервые пройдёт на берегах озера Сенеж. Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодёжь из многих регионов нашей страны, — тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям, — говорится в телеграмме президента России, — Отмечу, что программа форума всегда продуманна, насыщенна и разнообразна. В нынешнем году вас также ждут интересные и содержательные мероприятия: лекции и семинары, мастер-классы и дискуссии. Уверен, что вы с пользой и удовольствием проведёте время, получите новый опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем, и, конечно, вдохновитесь удивительной по красоте природой Подмосковья. Желаю вам успехов и плодотворной работы».

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По словам Алексея Каспржака, то, что у форума появилась постоянная прописка — «оптимальное решение с точки зрения эффективности. Появилась возможность проводить занятия молодежного форума без сезонных пауз, постоянно, они могут быть вписаны в различные образовательные программы «Сенежа». Мастерская управления — новая образовательная площадка платформы «Россия — страна возможностей». Именно поэтому мы открываем форум одноименной сменой. Платформа объединяет уже 19 проектов, такие как олимпиада «Я — профессионал», конкурсы «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Управляй!», «Цифровой прорыв» и многие другие. У гостей форума будет возможность как послушать выступления руководителей проектов, так и пообщаться с яркими участниками конкурсов».

«Очень важен еще один момент: в «Сенеже» молодежь будет учиться на той же площадке, где проходят обучение и губернаторы, и министры. В результате молодые люди оказываются сразу вовлечены в активный процесс, который создает кумулятивный эффект, способствующий как максимальной самореализации самих ребят, так и нахождению оптимальных решений в масштабах всей страны», — подчеркнул Алексей Каспржак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен:

Первая смена 5 — 11 июля «Россия — страна возможностей»

Вторая смена 13 — 19 июля «Экосреда — Образование»

Третья смена 21 — 27 июля «Экосреда — Волонтеры»

Четвертая смена 29 июля — 4 августа «Экосреда — Политика»

Пятая смена 6 — 12 августа «Экосреда — ИТ»

Шестая смена 14 — 20 августа «Экосреда — Экология»

Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Форум объединит около 6000 участников. Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

На первой смене «Россия — страна возможностей» встретятся порядка 1000 увлеченных и активных молодых людей — участники #ТСнавсегда разных лет и представители одноименной платформы «Россия — страна возможностей», СМИ и блогеры.

Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленний.

В этом году команды продолжат работать в уже знакомом формате тренд-сессии. Это авторская программа личностного развития, основанная на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решения отраслевых задач.

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