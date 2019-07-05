Нью-Йорк, США, 5 июля, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН осудил бомбардировку центра содержания мигрантов в Ливии, жертвой которой стали более 50 человек, 5 июля передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Взрыв

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость того, чтобы все стороны… взяли на себя обязательство прекратить огонь» , — также сказано в заявлении СБ ООН по итогам заседания.

СБ ООН также призвал иностранные государства «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры, которые усугубляют конфликт», а также соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии.

Читайте также: ЛНА требует расследовать бомбардировку центра беженцев в Триполи