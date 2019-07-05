Вашингтон, 5 июля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. В американском штате Южная Каролина в ходе празднования Дня независимости США ударом молнии убит человек, сообщает 5 июля телеканал Fox News.

John Fowler Молния

По информации телеканала, также пострадали ещё 12 человек, которым потребовалась медицинская помощь.

Трагедия произошла на берегу реки, где люди собрались отпраздновать День независимости США. Молния ударила в дерево, под которым оказались погибший и пострадавшие.