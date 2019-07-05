Нью-Йорк, США, 5 июля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Фондовый рынок США закончил последние торги недели в «красной зоне», 5 июля передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

К концу торгов индекс Dow Jones снизился на 42,59 пункта (0,16%), до 26 923,41 пункта, индекс S&P 500 снизился на 5,38 пункта (0,18%), до 2990,44 пункта, индекс Nasdaq снизился на 8,44 пункта (0,10%), до 8161,79 пункта.

До этого трое торгов подряд все основные индексы Уолл-стрит закрывались на рекордных уровнях.

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