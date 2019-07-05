Варшава, 5 июля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Окружной суд Варшавы приговорил к трём годам тюрьмы польского гражданина Марека В., который, по мнению властей Польши, работал на российскую разведку. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба польского суда.

Арест

Марек В. был задержан Агентством внутренней безопасности Польши в марте 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в работе на российскую военную разведку.

По версии следствия, в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, которая была направлена против Польши.

Конкретно Марек В. якобы передал сотрудникам российских спецслужб информацию, которая касалась планов польского правительства относительно противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2». Марек В. был сотрудником министерства экономики и энергетики Польши.