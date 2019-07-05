Москва, 5 июля, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) внесла на рассмотрение Минэкономразвития РФ законопроект, предусматривающий увеличение рассрочки с нынешнего установленного на федеральном уровне минимального срока в пять лет до семи для оплаты малыми и средними предприятиями приобретаемой ими государственной и муниципальной собственности, которую они арендуют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Собственность — это необходимо, но очень недешево. Это серьезное обременение для бизнеса. Законопроект предлагает существенно упростить и облегчить покупку», — подчеркнул президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Сегодня, отмечает он, срок рассрочки более пяти лет уже установили власти ряда регионов: семь лет — в Брянской, Челябинской, Вологодской областях, Республике Башкортостан; восемь — в Тюменской области, а в Архангельской даже десять лет. «А вот там, где сроки не увеличены, в нынешних непростых экономических условиях заметно снижается возможность малого и среднего бизнеса вовремя расплатиться за приобретаемое имущество», — утверждает президент ТПП РФ.

Законопроект направлен на облегчение «платежного бремени». В то же время предлагаемые изменения — это серьезная финансовая поддержка для малого бизнеса, утверждает глава ТПП РФ: «Длительная рассрочка позволит предпринимателям больше средств вкладывать в развитие собственно бизнеса, производства».

Сергей Катырин обращает внимание ещё на один момент: «Сегодня типична ситуация, когда органы госвласти требуют оплату приобретаемого в рассрочку имущества в соответствии с первоначально установленным графиком, а вот малый бизнес временно не может этого сделать из-за ухудшившихся экономических условий».

"Законопроект определяет, что в таких случаях происходит перерасчет ежемесячных или ежеквартальных выплат пропорционально размеру оставшейся задолженности», — сообщил Сергей Катырин.