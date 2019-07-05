Газни, Афганистан, 5 июля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. На востоке Афганистана в одной из мечетей города Газни сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает 5 июля информационное агентство Пажвак.

U.S. Marine Corps Взрыв

По предварительной информации, от этого взрыва пострадало более 20 человек. Информации о погибших пока нет.

Ни одна из радикальных антиправительственных группировок не заявила о своей причастности к этому взрыву.

Причины и подробности трагедии уточняются.