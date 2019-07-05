Тунис, 5 июля, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Власти Туниса ввели запрет на ношение в общественных зданиях и государственных учреждениях закрывающих лицо головных уборов — никаба и паранджи, 5 июля передает агентство Associated Press.

В паранже

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед потребовал от министров, губернаторы и руководители общественных учреждений «принять необходимые меры» и «не позволять никому, чье лицо закрыто, входить в общественные здания».

Запрет вводится из соображений безопасности и связывается с недавним двойным терактом, который совершили смертницы в никабах. Аналогичный запрет действовал в стране до 2011 года.

Читайте также: Макрон решительно осудил двойной теракт в Тунисе