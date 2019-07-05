Венесуэла отпраздновала День независимости
Каракас, 5 июля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. На День независимости в Венесуэле прошел большой военный парад, принимал который президент страны Николас Мадуро, 5 июля передает агентство Associated Press.
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«Мы смотрим на небеса, прося мира, всегда, когда проводим наши военные учения. Мы молимся Богу, когда прицеливаем наши ракеты», — заявил Мадуро на параде.
Венесуэла отмечает День независимости 5 июля — в этот день в 1811 году конгресс провинций страны принял Декларацию о независимости от Испании.
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