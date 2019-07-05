Иркутск, 5 июля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Иркутской области задержали пятерых мародеров, занимавшихся кражами имущества, оставленного жителями затопленных районов.

Irkobl.ru В зоне бедствия. Иркутская область

Об этом 5 июля сообщил пресс-центр МВД России.

После доследственных проверок в отношении задержанных возбуждено шесть уголовных дел.

Как сообщало, в конце июня текущего года после сильных дождей резко поднялся уровень воды в реках Бирюса, Икейка, Ия, Кирей, Уда и Ут. 83 населенных пункта попали в зону подтопления

К 5 июля было установлено, что жертвами наводнения стали пять человек

Указом президента России Владимира Путина в Иркутской области с 3 июля была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.