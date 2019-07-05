Москва, 5 июля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало задержание иранского нефтеналивного танкера, шедшего под флагом Панамы в Гибралтаре. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сегодня, 5 июля.

David Parody Танкер Grace 1

На Смоленской площади заявили, что официальная Москва осуждает захват иранского танкера, шедшего под лагом Панамы, который осуществили власти Гибралтара (британская колония) при содействии спецподразделения морской пехоты Вооружённых сил Великобритании.

МИД РФ расценивает задержание судна и находившегося на нём груза как целенаправленную акцию по дальнейшему нагнетанию ситуации вокруг Сирии и Ирана.

Те «восторженные комментарии» высокопоставленных лиц стран Запада, которые они начали давать по поводу задержания танкера, свидетельствуют о том, что данная акция готовилась заранее, с подключением спецслужб ряда стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтаре кораблями британских королевских ВМС. Официальный Лондон заявил, что данный танкер доставлял иранскую нефть в Сирию якобы в обход санкций.