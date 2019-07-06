Екатеринбург, 6 июля, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Один из ближайших вопросов транспортной реформы — обновить городской транспорт. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на отчёте перед гордумой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

Высокинский обратил внимание на то, что в городе ездят «изношенные троллейбусы». Сейчас мэрия ищет инвестора, чтобы обсудить с ним вариант концессии.

«Цель реформы — не увеличение тарифов, а обновление городского транспорта и транспортной сети», — сказал мэр.

Реформа не будет шоковой и продлится не менее трёх лет, добавил градоначальник.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга намечала транспортную реформу в её нынешней редакции на лето 2019 года. Заметим, что матрица передвижений, на основе которой и хотели провести новый вариант реформы, так и не была представлена.