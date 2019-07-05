Токио, 5 июля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Япония начала процесс научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР) по созданию неатомных подводных лодок нового поколения, сообщает 5 июля Navyrecognition.com.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Новые субмарины должны будут заменить неатомные подводные лодки класса «Сорю», поступающие на вооружение с 2009 года.

По утверждению Navyrecognition.com проект подлодки нового типа получит обозначение 29SS.

Отмечается, что этот проект разрабатывается на основе проекта субмарин класса «Сорю», первых японских подлодок с воздухонезависимой силовой установкой.

Этап НИОКР должен завершиться к 2028 году и первую подлодку нового поколения планируют спустить на воду в 2031 году.

Уже известно, что лодка проекта 29SS получит уменьшенную рубку и за счёт этого снизится её шумность и гидродинамическое сопротивление.

На этот эффект рассчитано и оснащение субмарины водомётным движителем вместо привычного гребного винта.

Подлодка проекта 29SS будет вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и пусковыми установками противокорабельных ракет UGM-84C «Гарпун».