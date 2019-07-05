Нью-Йорк, США, 5 июля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заключение соглашения о разделе власти и переходном совете между военными и оппозицией Судана, 5 июля передает агентство Associated Press.

Nina R Судан

Гутерриш призвал обе стороны «обеспечить своевременное, всеобъемлющее и прозрачное выполнение соглашения» и решать все спорные вопросы «при помощи диалога».

Также генсек ООН отметил позитивную роль Эфиопии и Африканского союза в политическом урегулировании в Судане.

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