Мадрид, 5 июля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Действующий министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель сообщил, что задержание супертанкера, остановленного 4 июля в Гибралтаре, было вызвано специальной просьбой США, обращенной к Соединенному Королевству. Глава МИД добавил, что предпринята проверка, чтобы выяснить: не произошло ли задержание в территориальных водах Испании, а не Гибралтара, вопреки утверждениям гибралтарского правительства. Об этом сообщает испанское издание ABC.

gerholdt Задержание нефтяного танкера

«Мы смотрим на то, каким образом [задержание] затрагивает наш суверенитет — в том случае, если оно имело место в водах, чью принадлежность мы определяем как испанскую», — отметил Боррель.

Испания не признает гибралтарскими воды за пределами порта, поскольку по Утрехтскому договору она их не уступила, однако Соединенное Королевство и Гибралтар считают море, окружающее Гибралтарскую скалу, «британскими территориальными водами Гибралтара», поэтому здесь часто происходят различные инциденты. Боррель также заверил, что Испания была осведомлена о готовящейся операции, и уточнил, что гражданская гвардия патрулировала зону, чтобы ее обезопасить.

Мадридское издание напоминает: утром 4 июля силы безопасности Гибралтара остановили и задержали танкер по подозрению, что он перевозил груз сырой нефти — предположительно, иранского происхождения — направляясь в сирийский порт и нарушая таким образом санкции, наложенные Европейским союзом. Об этом сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Пикардо отметил, что действия сил безопасности основывались на информации, полученной гибралтарским правительством, согласно которой судно «Grace 1» не соблюдало санкции, наложенные Европейским союзом на Сирию. «Фактически у нас есть основания предполагать, что танкер «Grace 1» вез свой груз сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Банияс», — заявил главный министр.

После этого он напомнил, что деятельность таких нефтеперерабатывающих заводов подпадает под европейские ограничительные меры. По словам Пикардо, он отдал распоряжение начальнику порта взять под контроль остановленный танкер при поддержке полиции и таможенной службы.

В настоящий момент испанское правительство уже направило Соединенному Королевству официальную жалобу на вторжение в воды возле Гибралтарской скалы, уточняет ABC.