Москва, 5 июля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Кузьминский суд Москвы отправил под арест основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Решение суда о мере пресечения для Бернштама было принято сегодня, 5 июля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Следствие ходатайствовало о помещении основателя «Домашних денег» под арест на срок 16 суток — до 19 июля. Именно 19 июля закончится срок предварительного следствия. Суд ходатайство следствия удовлетворил.

Бернштам обвиняется в мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, что Банк России ранее уже исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций, так как она не исполнила оферты по обязательствам более чем на 1 млрд рублей.