Задержан владелец катамарана, опрокинувшегося в Чёрном море
Туапсинский район, Краснодарский край, 5 июля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Краснодарского края задержали владельца катамарана «Атолл», перевернувшегося в Чёрном море, сообщает 5 июля телеканал РЕН ТВ.
Ashely Moreno
Арест
На данный момент известно, что в результате аварии погибли две женщины.
Региональное управление МЧС установило, что на борту катамарана «Атолл» было 43 человека, в то время как по числу проданных билетов там находилось 20 пассажиров.
Сообщается, что 37 пассажиров спасены, судьба ещё четверых пока неизвестна.