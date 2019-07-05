Нью-Йорк, США, 5 июля, 2019, 21:15 — ИА Регнум. На фондовом рынке США продолжается коррекция после достижения всеми основными индексами рекордных значений, 5 июля передает агентство Reuters.

Фондовый рынок США

К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 52,15 пункта (0,19%), до 26 913,85 пункта, индекс S&P 500 снизился на 10,49 пункта (0,35%), до 2985,33 пункта, индекс Nasdaq снизился на 31,04 пункта (0,38%), до 8139,19 пункта.

На снижение индексов, в частности, повлияли прогнозы, согласно которым ФРС не снизит базовую ставку на заседании 30−31 июля.

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