Киев, 5 июля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Украине грозит настоящая техногенная катастрофа, если до начала отопительного сезона в подземные хранилища газа не будет закачано 20 млрд кубометров газа. Об этом сегодня, 5 июля, заявил глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы», — написал Коболев на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что Украина в буквальном смысле замерзнет, когда придут холода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года может полностью прекратиться транзит российского газа через Украину. При этом украинская газотранспортная система, которая досталась этому государству от Советского Союза, устроена таким образом, что без прокачки транзитного газа, предназначенного для стран Евросоюза, невозможно поддерживать в системе необходимое давление для обеспечения газом украинских потребителей. То есть, в случае остановки транзита российского газа через украинскую ГТС, Украина может в прямом смысле остаться без газа.