Лондон, 5 июля, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Нефть марки Brent выросла в цене более чем на 1,5%, в то время как американская WTI почти не изменилась в цене с начала торгов, 5 июля передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему моменту нефть Brent подорожала на $1,01 (1,60%), до $64,31 за баррель. Дневной диапазон «мирового эталона» составил от $62,92 до $64,52 за баррель.

Нефть WTI выросла на 8 центов (0,14%), до $57,42 за баррель. Максимальным значением марки в ходе сессии стали $57,72 за баррель, минимальным — $56,30 за баррель.

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