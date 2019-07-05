Лондон, 5 июля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Великобритании завершился крупный судебный процесс над группировкой рабовладельцев, жертвами которых стали около 450 человек, 5 июля передает агентство Associated Press.

Суд, подробности которого были разрешены для публикации 5 июля, завершился в июне. «Рабовладельцы» были лишены свободы на срока до 11 лет. Обвинение было основано на показаниях 90 «рабов» группировки, однако суду известно, что жертвами были ещё не менее 350 человек.

Девять выходцев из Польши, пятеро мужчин и трое женщин, перевозили «рабов» в Великобританию из Восточной Европы. Им обещали хорошо оплачиваемую работу, однако вместо этого люди оказывались в нечеловеческих условиях и работали за еду.

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