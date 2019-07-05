Киев, 5 июля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В политической команде президента Украины Владимира Зеленского произошел конфликт. Об этом сегодня, 5 июля, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Пресс-служба президента Украины Команда Владимира Зеленского

По данным издания, конфликт произошел между временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андреем Богдана.

Суть разногласий в кадровых перестановках внутри команды Зеленского. Конкретно в том, что Баканов стал назначать своих заместителей без согласования с администрацией президента.

Так, в консультанты себе Баканов выбрал главного военного прокурора Анатолия Матиоса, а также заместителя генерального прокурора Николая Банчука.

Другая часть конфликта в том, что Баканов выступает за сохранение департамента «К» в структуре СБУ. Этот департамент занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью. При этом в команде Зеленского данный департамент планировали ликвидировать.

Стоит отметить, что команда у Зеленского очень рыхлая. Так, бывший президент Украины Леонид Кравчук указывал, что представители команды Зеленского делают совершенно противоположные высказывания, и якобы от имени президента.