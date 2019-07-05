Москва, 5 июля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Проект постановления правительства о регулировании сбора, переработки и обороту дикоросов позволит «раскачать рынок», заявил 5 июля президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Летом. Грибы (фрагмент). 1953-1954

Документ разработан Минсельхозом РФ, он предполагает регулирование данной деятельности.

«Рисков того, что всем запретят ходить, обложат налогом за то, что кто-то пойдёт в лес, я здесь не вижу. Здесь риски не более тех, что существуют сейчас. Без изменения того же Лесного кодекса нельзя запретить, нельзя лишить людей их конституционных прав. Что касается предпринимательского сообщества, мы над этим работаем, — рассчитываем, что легитимизация пойдёт на пользу именно тем, кто работает, нанимает людей, кто работает «в белую». «Серый» сегмент составляет больше половины, по ряду продукции — 80%», — сказал Рудаков.

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По его мнению, регулирование позволит компаниям, задействованным в данной отрасли, получить необходимое финансирование и «разумное налогообложение, в том числе то, что предусмотрено сельхозникам». В итоге может получиться «раскачать рынок».

«На сегодняшний день рынок кедрового ореха составляет порядка 400 млн долл., наверно, на 90% этот доход получают не российские компании», — полагает Рудаков. Отечественные предприятия, по его мнению, и сами в состоянии переработать эти объёмы.

Частные же лица, отметил спикер, не должны подвергаться налогообложению, особенно для кого сбор дикоросов единственный вид заработка:

«Это не только еда, ещё что-то, — это удержание наших северных и восточных территорий. Эти люди оттуда уйдут, у них не будет чем заняться. Да, может, социальные службы что-то платят, но человек же держится не только за счёт того, что ему дают какие-то деньги. Он должен чувствовать себя востребованным».

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ разработал проект постановления правительства, по которому сможет регулировать деятельность по сбору, переработке и обороту дикоросов. Документ опубликован на портале правовой информации. В пресс-службе министерства заявили, что введение «ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами» не планируется.