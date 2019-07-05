Магас, 5 июля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов инициировал проведение тотальной проверки всех ведомств, уполномоченных заниматься контролем над семьями, усыновившими детей или являвшимися их опекунами. Об этом было сказано в ходе беседы с и.о. министра здравоохранения РИ Заремой Льяновой и региональным уполномоченным по правам ребенка Заремой Чахкиевой, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе главы субъекта.

Ingushetia.ru Встреча Махмуд-Али Калиматова с чиновниками Ингушетии Заремой Льяновой и Заремой Чахкиевой

«Мною предложено прокурору РИ провести сплошную проверку органов опеки и попечительства в регионе: численность детей, законность их регистрации, место проживания, условия, статус родителей, объем социальной помощи, ответственность органов опеки районов и городов», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам врио главы субъекта, уполномоченный по правам ребенка также должен владеть информацией о состоянии усыновленных или находящихся под опекой детей, в том числе об их здоровье и внешнем виде, материальном благополучии семей.

«То есть, детский омбудсмен должен знать всё о детях республики, как мать о своих собственных. Если на текущий момент для постоянного отслеживания картины не хватает сил аппарата уполномоченного, эта проблема будет решена, помощь в организации эффективной работы будет оказана», — заявил Калиматов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в республиканскую детскую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка, которой потребовалась срочная медицинская помощь, так как у ребенка были обнаружены следы многочисленных побоев, гематомы на различных частях тела. Девочке грозила ампутация руки из-за тромба в сосуде. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить ребенку руку.

Было установлено, что девочка проживала в семье своей тети — сестры отца. Женщина в настоящее время задержана по подозрению в истязании ребенка.

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