Киров, 5 июля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Депутата Слободской городской думы Николая Дубравина, который подозревается в том, что бросил под ноги полицейскому предмет, похожий на гранату, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

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«Помимо этого, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.

Следствие продолжает проводить необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июня в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. При выезде на место происшествия предмет не был обнаружен. Однако когда полицейский наряда ППС докладывал об этом факте по телефону, проходящий мимо 21-летний молодой человек бросил под ноги сотруднику правоохранительных органов предмет, похожий на гранату.

Молодого человека немедленно задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Он оказался депутатом Слободской гордумы.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Депутат объяснял, что муляж гранаты и мобильный телефон он просто выронил из кармана, точнее, эти предметы сами выпали.