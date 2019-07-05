Калуга, 5 июля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, в Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию со дня основания Калужской области. Оно началось с исполнения гимна Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области отметили 75-летие региона

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие члены регионального правительства, депутаты разного уровня, члены Совета Федерации, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, предприятий и организаций, представители силовых структур, общественных организаций, жители области.

Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Александр Меркулов зачитал поздравление калужанам от президента России Владимира Путина. В нем отмечается, что во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством, искренне любили родную землю, радели о ее благополучии, защищали от врага. Глава государства подчеркнул, что благодаря созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития.

С приветственным словом к участникам торжества обратился губернатор области Анатолий Артамонов. В своем выступлении он отметил основные вехи становления и развития области, а также героические страницы калужской летописи, подчеркнув, что «калужская земля всегда была надежной опорой государства».

В этой связи глава региона напомнил об исторической роли Козельска — города воинской славы, о знаковой памятной дате окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года, в результате которого появилось сильное, независимое, многонациональное российское государство, о том, что под Малоярославцем вершилась судьба Отечества в войне с Наполеоном, а также об огромном вкладе калужан в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны: «За свободу и независимость нашей Родины свои жизни на калужской земле отдали более четырехсот тысяч советских воинов и мирных жителей. Мы всегда будем помнить о них».

Анатолий Артамонов выразил признательность ветеранам войны и труда, всем, кто восстанавливал народное хозяйство в труднейшие послевоенные годы. «За выдающиеся достижения высоких государственных наград были удостоены десятки предприятий и тысячи тружеников региона, 34 наших земляка стали Героями Социалистического труда, — отметил губернатор. — Спустя всего три года после окончания войны в области был достигнут довоенный уровень сельскохозяйственного производства».

За прошедшие годы Калужская область стала лидером инвестиционной деятельности и экономического развития. «Свой юбилей Калужская область встречает с крепкой экономикой, развивающейся социальной сферой и стабильной политической обстановкой. За последние 5 лет валовый региональный продукт вырос на 9%, прирост промышленного производства составил 36%, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 39%. Эти цифры существенно превышают среднероссийский показатель. В текущем году суммарный объем привлеченных инвестиций перейдет рубеж в один триллион рублей», — сказал Анатолий Артамонов.

Благодаря инвестиционному росту в области построено больше ста крупных производств, в текущем году планируется открыть 11 новых предприятий. Многие заводы произвели техническую модернизацию, увеличили выпуск конкурентной продукции, начали экспортировать свои изделия: «Каждый 10-й автомобиль, каждый третий телевизор в стране произведен на территории нашей области. Выпуск лекарственных средств увеличился более чем в 10 раз. По объему произведённой промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях — первое место в стране. Инвестиции в сельское хозяйство повысили престиж крестьянского труда, обеспечили прирост производства основных видов продукции, дали возможность шире развернуть социальное обустройство села. Меры государственной поддержки дали мощный импульс частной инициативе».

Анатолий Артамонов также поблагодарил представителей федеральных органов власти за поддержку региональных проектов. В завершение он еще раз поздравил присутствующих со знаменательной датой и вручил отличившимся землякам юбилейные медали и другие федеральные и региональные награды за добросовестный труд и высокие достижения в работе.

В этот же день жители и гости областного центра приняли участие в праздничном концерте «Соло с оркестром «Калужская летопись», посвященном 75-летию образования Калужской области, который в состоялся на концертной площадке «Гостиный двор».