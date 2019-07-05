Хартум, 5 июля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Оппозиция Судана приветствует соглашение о разделении власти и переходном совете с военными, 5 июля передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

«Сегодня наша революция победила, это сияние нашей победы!» — сказано в заявлении «Суданской ассоциации профессионалов», главного независимого профсоюза Судана.

«Мы надеемся, что создание институтов переходного периода знаменует собой начало новой эры» , — заявил представитель «Декларации свободы и перемен» Омер Эль-Дигэр.

После подписания соглашения военные также озвучили «поздравления суданскому народу» в эфире телеканала «Аль-Судан».

Переговоры представителей оппозиции с военным советам возобновились 3 июля при содействии Африканского союза и Эфиопии и завершились подписанием соглашения к утру 5 июля.

Читайте также: Оппозиция и военные в Судане достигли соглашения о разделе власти