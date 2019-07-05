Туапсе, Краснодарский край, 5 июля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В Чёрном море у побережья Краснодарского края перевернулся катамаран, на борту которого находились 20 человек, в том числе четверо детей, сообщили 5 июля экстренные службы региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Инцидент произошёл в Туапсинском районе.

На данный момент спасены 18 человек, ещё двое пассажиров катамарана пока не обнаружены.

Экстренные службы продолжают спасательные мероприятия.

Причины происшествия выясняются.