Москва, 5 июля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что его сотрудники задержаны в Ливии. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 июля, пресс-служба фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По словам Малькевича, среди задержаных — социолог Максим Шугалей, а также ряд других сотрудников фонда.

«Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе — известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы Фонда Максима Шугалея», — сказано в заявлении Малькевича.

Он также подчеркнул, что сотрудники исследовательской группы фонда занимались в Ливии исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

При этом первые отчеты по результатам этих социологических исследований были опубликованы уже 1 июля.

Однако генеральный прокурор Переходного национального совета Ливии заявил, что российские социологи арестованы за то, что они якобы пытались «повлиять на выборы». Якобы они дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом.