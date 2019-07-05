Ташкент, 5 июля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Все переговоры и мероприятия по возврату активов, имеющих отношение к Гульнаре Каримовой, ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом, говорится в сообщении минюста Узбекистана.

World Economic Forum Гульнара Каримова

«Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой или членов ее семьи, так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств», — говорится в сообщении.

Минюст подчеркивает, что «тем самым информация о том, что Каримова лично вернула активы Узбекистану, или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Каримовой или другими частными лицами, не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации».

Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, отмечает минюст, а также официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и, возможно, других стран.

«В настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются», — сообщает ведомство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гульнара Каримова сделала заявление, в котором сообщила о том, что ее личные активы в республике на сумму 1,2 миллиарда долларов вышли из ее собственности и теперь работают на благо страны.

Позднееглава минфина республики Кучкаров опроверг эту информацию, заявив, что в бюджет никакие средства от Каримовой не поступали.

Также сообщалось, что швейцарские власти намерены передать Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, ранее принадлежавших Каримовой.