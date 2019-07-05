Барнаул, 5 июля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Экс-руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов с высшим строительным образованием, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявленное строительство новой высотки в «Москва-Сити», напомнил о рисках, связанных с возникновением пожара в высотных зданиях подобной этажности. По его мнению, у обитателей такого здания нет никаких шансов выжить в случае ЧП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва Сити

Андрей Степанов «Можно ли при пожаре спасти пассажиров с самолета? Нет! Это все за точкой невозврата! И не стройте иллюзий!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Москве начались подготовительные работы к строительству жилого небоскрёба на территории международного делового центра «Москва-Сити» сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума. По его словам, сложный и амбициозный проект, в котором предусмотрены 101 надземный этаж и три подземных будет возведён с высоким качеством и в срок.

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