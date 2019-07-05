В ЦИК Украины заявили, что печатные станки не выполнят решение суда
Киев, 5 июля, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины не будет выполнять решение шестого Апелляционного суда и проводить повторную жеребьёвку партий для присвоения им номера в избирательном бюллетене. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.
По его словам, ЦИК не прекращала печать бюллетеней.
Он сообщил, что ЦИК готовит апелляцию в Верховный суд на решение Апелляционного суда.
При этом он заверил, что ЦИК выполнит решение Верховного суда. «ЦИК выполнит решение суда и проведет жеребьёвку. Но печатные станки не выполнят решения суда», — подытожил Радченко.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.
Напомним, 4 июля Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.