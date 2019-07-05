Симферополь, 5 июля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Первую партию чугунных ограждений для набережной реки Салгир в Симферополе, которую изготовили на Керченском металлургическом заводе, придется заново отшлифовать и покрасить. Об этом 5 июля заявил генеральный директор ООО «Асгард», занимающейся реконструкцией набережной, Игорь Анацкий.

Фото администрации Симферополя Ремонт набережной

«Некачественно отлит верхний поручень, качество краски нас тоже не устроило. Было принято решение, что уже установленное ограждение отшлифуют и покрасят заново. Следующие партии будут сделаны на должном уровне», — цитирует слова Анацкого пресс-служба администрации Симферополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на заседании Совета министров РК глава администрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что Керченский металлургический завод изготовит 600 тонн новых чугунных ограждений.

«Подрядчик заключил договор с Керченским металлургическим заводом на поставку новых ограждений. Всего необходимо изготовить 600 тонн ограждений, из которых половина уже изготовлена. Кроме того, подрядчик уже получил первую партию вновь изготовленных ограждений — 100 тонн», — отметила градоначальник.