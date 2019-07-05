Калуга, 5 июля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Объекты коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда военных городков Калужской области — Наро-Фоминска-11 и Серпухова-15 — пока не готовы к отопительному периоду 2019−2020 года, сообщили 5 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Gukovest.ru Коммунальная инфраструктура военного города Серпухов-15

Под председательством заместителя министра Руслана Маилова состоялось выездное совещание по осмотру объектов ЖКХ военных городков Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов. В мероприятии, которое прошло в рамках подготовки объектов военных городков к отопительному сезону, приняли участие представители военной прокуратуры калужского гарнизона, управления ФСБ по Калужской области, муниципалитетов.

Министерство подготовило обращения в адрес правоохранительных органов, потребовав принять меры и не допустить ненадлежащей подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки к зимним холодам 2018−2019 года появилась информация о высоком износе коммунальной инфраструктуры военных городков. В частности, практически все жилые дома и объекты инфраструктуры требуют ремонта, состояние зданий — плачевное. Очистные сооружения Наро-Фоминска-11 не функционируют и реконструкции не подлежат. В Серпухове-15 более половины жилых домов старше 40 лет и нуждаются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет средства на это не поступали, здания ветшали, и, как следствие, сейчас проведение работ требует больших финансовых затрат. Между тем федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта в данных военных городках не предусмотрено, и забота ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет Калужской области.